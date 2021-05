உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான்: 12 இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் - குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Pakistan asks 12 Indian High Commission officials and families to quarantine after positive case in embassy

பாகிஸ்தான்: 12 இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் - குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு கொரோனா தொற்று