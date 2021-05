தேசிய செய்திகள்

கருப்பு - வெள்ளைப் பூஞ்சைகளைத் தொடர்ந்து தற்போது கொடிய மஞ்சள் பூஞ்சை தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது + "||" + After black and white fungus, yellow fungus infection cases reported in India - Know why it is more dangerous

கருப்பு - வெள்ளைப் பூஞ்சைகளைத் தொடர்ந்து தற்போது கொடிய மஞ்சள் பூஞ்சை தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது