2 ஆயிரம் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகளை வழங்குவதாக இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவிப்பு + "||" + BCCI announces that it will contribute 10-Litre 2000 Oxygen concentrators

