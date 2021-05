தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசிகளை மத்திய அரசே நேரடியாகக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் - பிரதமருக்கு பினராயி விஜயன் கடிதம் + "||" + Centre should float global tender to procure COVID-19 vaccines': Kerala CM Pinarayi Vijayan writes to PM Modi

தடுப்பூசிகளை மத்திய அரசே நேரடியாகக் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் - பிரதமருக்கு பினராயி விஜயன் கடிதம்