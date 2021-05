தேசிய செய்திகள்

18 மாநிலங்களில் 5 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் பாதிப்பு - மத்திய சுகாதார மந்திரி ஹர்ஷவர்தன் தகவல் + "||" + More than 5,000 infected with black fungus in 18 states - Union Health Minister Harshavardhan

