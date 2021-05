உலக செய்திகள்

ஜப்பான், இலங்கை பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும்: அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + US warns against travel to Japan, Sri Lanka due to COVID-19 concerns

ஜப்பான், இலங்கை பயணங்களை தவிர்க்க வேண்டும்: அமெரிக்கா எச்சரிக்கை