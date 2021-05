உலக செய்திகள்

மலேசியாவில் 2 மெட்ரோ ரெயில்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து ; 200 பயணிகள் காயம் + "||" + More than 200 injured in Malaysia metro train crash

