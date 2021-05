மாநில செய்திகள்

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் காய்கறிகளை சந்தைப்படுத்த அனுமதி தரப்பட்டுள்ளது - அமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் + "||" + Permission has been granted to market the vegetables produced by the farmers - Minister Panneerselvam

