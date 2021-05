மாநில செய்திகள்

ஒரே கிராமத்தில் 50 பேருக்கு கொரோனா கும்பலாக ஆம்புலன்ஸ்களில் ஏறி சென்றனர் + "||" + Corona for 50 people in one village mob boarded ambulances

ஒரே கிராமத்தில் 50 பேருக்கு கொரோனா கும்பலாக ஆம்புலன்ஸ்களில் ஏறி சென்றனர்