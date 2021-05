தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா 2-வது அலையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + As per the latest data, a total of 513 doctors have died across the country in second wave of COVID-19 pandemic: Indian Medical Association

