உலக செய்திகள்

மெகுல் சோக்சி நாட்டை விட்டு தப்பியதற்கான நம்பத்தக்க தகவல் இல்லை: ஆன்டிகுவா பிரதமர் + "||" + There is no credible information about Miguel Choksi fleeing the country: PM of Antigua

மெகுல் சோக்சி நாட்டை விட்டு தப்பியதற்கான நம்பத்தக்க தகவல் இல்லை: ஆன்டிகுவா பிரதமர்