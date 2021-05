மாநில செய்திகள்

மின்வாரிய பணியாளர்களை முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஒ.பன்னீர் செல்வம் கோரிக்கை + "||" + Power plant employees should be declared as front line employees: O. Panneer demands wealth from the Chief Minister

மின்வாரிய பணியாளர்களை முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஒ.பன்னீர் செல்வம் கோரிக்கை