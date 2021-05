மாநில செய்திகள்

மோடி பதவியேற்ற மே 26 ஆம் நாளை தேசிய கறுப்பு தினமாக கடைபிடிப்போம் - தொல்.திருமாவளவன் + "||" + We will observe May 26 as National Black Day after Modi's inauguration - Thol. Thirumavalavan

மோடி பதவியேற்ற மே 26 ஆம் நாளை தேசிய கறுப்பு தினமாக கடைபிடிப்போம் - தொல்.திருமாவளவன்