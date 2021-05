மாநில செய்திகள்

தேவைப்பட்டால் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு நீட்டிப்பது குறித்து ஆலோசனை: மு.க. ஸ்டாலின் + "||" + extending full curfew without relaxation if necessary: Stalin

தேவைப்பட்டால் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு நீட்டிப்பது குறித்து ஆலோசனை: மு.க. ஸ்டாலின்