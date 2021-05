மாநில செய்திகள்

அதிமுக அரசு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தவறியதால் தான் இரண்டாவது அலை: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The second wave is because the AIADMK government has failed to control the corona: Chief-Minister MK Stalin

அதிமுக அரசு கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தவறியதால் தான் இரண்டாவது அலை: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்