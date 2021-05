மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்த பத்திரிகையாளர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் -முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + To the families of journalists killed by Corona Rs. 10 lakh relief chief-Minister MK Stalin

கொரோனாவால் உயிரிழந்த பத்திரிகையாளர் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் -முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்