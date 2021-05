தேசிய செய்திகள்

மனிதனின் சுயநல வாழ்க்கையால், பருவநிலை மாற்றம் - பிரதமர் மோடி + "||" + Amid COVID-19, we should not lose sight of challenges like climate change, says PM Modi

மனிதனின் சுயநல வாழ்க்கையால், பருவநிலை மாற்றம் - பிரதமர் மோடி