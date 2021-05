மாநில செய்திகள்

டெல்லியில் 18-44 வயதினருக்கு செலுத்த தடுப்பூசி இல்லை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi has no vaccine left for 18-44 group, vaccination centres shut last 4 days: Kejriwal

டெல்லியில் 18-44 வயதினருக்கு செலுத்த தடுப்பூசி இல்லை - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்