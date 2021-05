தேசிய செய்திகள்

130 நாட்களில் 20 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகளை செலுத்தி இந்தியா சாதனை - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் + "||" + India is the second country after the USA to achieve this coverage in just 130 day Ministry of Health and Family Welfare

