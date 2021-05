தேசிய செய்திகள்

வாட்ஸ் அப் விவகாரத்தில் தனி மனித உரிமைக்கு மதிப்பளிப்பதே நோக்கம் - தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் + "||" + WhatsApp reportedly sues Indian government, says new media rules mean an end to privacy

வாட்ஸ் அப் விவகாரத்தில் தனி மனித உரிமைக்கு மதிப்பளிப்பதே நோக்கம் - தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம்