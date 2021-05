தேசிய செய்திகள்

யாஸ் புயலால் மேற்குவங்காளத்தில் 1 கோடி பேர் பாதிப்பு - மம்தா பானர்ஜி தகவல் + "||" + At Least 1 Crore People Affected Due To Cyclone Yaas In Bengal: Mamata Banerjee

