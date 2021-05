மாநில செய்திகள்

மின் கட்டணம் செலுத்த ஜூன் 15 வரை காலஅவகாசம் - தமிழக மின் வாரியம் + "||" + Deadline for payment of electricity bills is June 15

மின் கட்டணம் செலுத்த ஜூன் 15 வரை காலஅவகாசம் - தமிழக மின் வாரியம்