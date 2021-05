தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி அரசின் 7-ம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி 1 லட்சம் கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை - பா.ஜனதா திட்டம் + "||" + Corona prevention program in 1 lakh villages on the occasion of the 7th anniversary of Prime Minister Modi's government - BJP program

பிரதமர் மோடி அரசின் 7-ம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி 1 லட்சம் கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை - பா.ஜனதா திட்டம்