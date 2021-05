மாநில செய்திகள்

ஐதராபாத்தில் இருந்து 82 ஆயிரம் தடுப்பூசிகள் சென்னை வந்தது + "||" + 82 thousand vaccines came to Chennai from Hyderabad

