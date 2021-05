மேகதாது திட்டம் தொடர்பாக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தலைமையில் இன்று ஆலோசனை கூட்டம்

தேசிய செய்திகள்

மேகதாது திட்டம் தொடர்பாக முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தலைமையில் இன்று ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + A consultative meeting chaired by First Minister Eduyurappa today on the MeghaDadu project

