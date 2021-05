மாநில செய்திகள்

தேனி, திண்டுக்கல், நீலகிரியில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் - வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு + "||" + Heavy rain is expected in Theni, Dindigul and Nilgiris today Meteorological Center Notice

தேனி, திண்டுக்கல், நீலகிரியில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் - வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு