உலக செய்திகள்

மத்திய அரசை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சித்தரிக்க ஒரு அரசியல் முயற்சி நடக்கிறது -மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் + "||" + There is a political effort to depict our current government in a certain way: S Jaishankar

மத்திய அரசை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சித்தரிக்க ஒரு அரசியல் முயற்சி நடக்கிறது -மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்