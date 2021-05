உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் கண்டறியபட்ட உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் 53 நாடுகளில் காணப்படுகிறது- சுகாதார அமைப்பு + "||" + COVID strain first detected in India found in 53 territories: WHO

