மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த 3 மாவட்டங்களையும் கண்காணிப்பதற்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம் + "||" + Appointment of special officers to monitor all the 3 districts

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த 3 மாவட்டங்களையும் கண்காணிப்பதற்கு சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம்