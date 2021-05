தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கருப்புப் பூஞ்சை நோயால் மேலும் 153 பேர் பாதிப்பு + "||" + Delhi reports 153 mucormycosis (black fungus) cases today, exceeding the total number of cases from 620 to 773: Delhi Health Department

டெல்லியில் கருப்புப் பூஞ்சை நோயால் மேலும் 153 பேர் பாதிப்பு