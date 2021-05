குழந்தையின் கையில் துப்பாக்கியை கொடுத்து இஸ்ரேலுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்த ஹமாஸ் தலைவன்

காசா,

இஸ்ரேலின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஜெருசலேமில் அல்-அக்‌ஷா வழிபாட்டு தளத்தில் கடந்த 10-ம் தேதி இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு படையினருக்கும், பாலஸ்தீனர்களுக்கும் மோதல் ஏற்ப்ட்டது.

இதனை தொடர்ந்து இஸ்ரேலுக்கும், பாலஸ்தீனத்தின் மேற்கு கரையில் உள்ள ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கும் இடையே கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான மோதல் நிலவி வந்தது. அந்த மோதலில் 250-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். இரு தரப்பிற்கும் இடையே சண்டை நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இஸ்ரேல்-காசா இடையே தற்போது மெல்ல அமைதி திரும்பி வருகிறது.

இதற்கிடையில், இஸ்ரேல் பயங்கரவாத இயக்கமாக கருதும் ஹமாஸ் அமைப்பின் தலைவராக யெஷ்யா சின்வார் என்பவர் செயல்பட்டு வருகிறார். இருதரப்பு மோதலின் போது இவரின் வீட்டை குறிவைத்து இஸ்ரேலிய படையினர் வான்வெளி தாக்குதல் நடத்தினர். ஆனால், பூமிக்கடியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ரகசிய சுரங்கப்பாதை வழியாக யெஷ்யா சின்வார் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு தப்பிச்சென்றார். இதனால், அவர் உயிர்பிழைத்தார்.

தற்போது, சண்டை நிறுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளதையடுத்து சண்டையால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காசா முனை பகுதிக்கு கத்தார் போன்ற நாடுகளும், ஐ.நா. சபையும் பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகின்றன.

காசாவுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதாக அமெரிக்காவும் உறுதியளித்துள்ளது. இஸ்ரேலிய தாக்குதலில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்துள்ள காசா முனையை சீரமைப்பதில் உலகநாடுகள் செய்யும் உதவியில் ஒற்றை டாலர் பணத்தையும் தாங்கள் எடுக்கப்போவதில்லை அனைத்தும் காசா முனையை சீரமைக்கவே பயன்படுத்தப்படும் என்று ஹமாஸ் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், இஸ்ரேலிய தாக்குதலுக்கு பின்னர் முதல்முறையாக ஹமாஸ் அமைப்பின் தலைவர் யெஷ்யா சின்வார் நேற்று காசா முனையில் பொதுமக்களிடையே பொதுவெளியில் வந்தார்.

அங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் யெஷ்யா பங்கேற்றார். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கத்தின் போது இஸ்ரேலிய தாக்குதலில் உயிரிழந்த ஹாமஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவரின் குழந்தையை யெஷ்யா தனது கைகளால் தூக்கினார். ஹமாஸ் அமைப்பின் சீருடை அணிந்திருந்த அந்த குழந்தையிடம் ஏகே47 நவீன ரக துப்பாக்கியை யெஷ்யா வழங்கினார்.

அதன் பின் பேசிய யெஷ்யா, ஏற்கனவே நடைபெற்றது சோதனை தாக்குதல் தான். அல் அக்ஷா வழிபாட்டு தளத்தில் இஸ்ரேல் மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை மீறினால் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

குழந்தையிடம் ஏகே 47 ரக அதிநவீன துப்பாக்கியை ஹமாஸ் அமைப்பின் தலைவர் வழங்கிய வீடியோவை இஸ்ரேலிய பாதுகாப்புப்படை வெளியிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக இஸ்ரேல் பாதுகாப்புப்படை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் தலைவர் யெஷ்யா சின்வார் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்வதற்காக மறைவிடத்தில் இருந்து வெளியே வந்துவிட்டார். கையில் துப்பாக்கியுடன் ஒரு குழந்தையை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை பாருங்கள். இது அமைதியை விரும்பும் அமைப்பு போன்று தெரிகிறதா? என்று பதிவிட்டுள்ளது.

ஹமாஸ் அமைப்பின் தலைவர் குழந்தையிடம் அதிநவீன துப்பாக்கியை வழங்குவது போன்ற வீடியோ சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Hamas’ leader in Gaza, Yahya Sinwar, came out of hiding for a photo op. Watch him proudly display a child holding a firearm.



Does this look like an organization that wants peace? pic.twitter.com/omYzV04yR3