increase the number of beds in all Government Medical Colleges of the State from treatment of patients with black fungus - Minister, Anil Vij has directed

கறுப்பு பூஞ்சை; அரியானாவில் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் படுக்கைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் உத்தரவு