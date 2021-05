தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 117 புயல்கள்; 1 லட்சத்து 41 ஆயிரம் பேர் பலி + "||" + 117 storms in India in last 50 years; 1 lakh 41 thousand people were killed

இந்தியாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளில் 117 புயல்கள்; 1 லட்சத்து 41 ஆயிரம் பேர் பலி