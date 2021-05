தேசிய செய்திகள்

2-வது டோசுக்கு வேறு தடுப்பூசி போடலாமா? - மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + Can a different vaccine be given for the 2nd dose? - Federal Government Interpretation

2-வது டோசுக்கு வேறு தடுப்பூசி போடலாமா? - மத்திய அரசு விளக்கம்