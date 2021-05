தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கடந்த ஒன்றரை மாதத்தில் இல்லாத அளவுக்கு தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது + "||" + At 1.86 lakh cases, a declining trend in new cases continues.

