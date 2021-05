மாநில செய்திகள்

ஐ.எஸ். அமைப்புடன் தொடர்புடையவர் மயிலாடுதுறை அருகே கைது + "||" + I.S. organization suspect was arrested near Mayiladuthurai

ஐ.எஸ். அமைப்புடன் தொடர்புடையவர் மயிலாடுதுறை அருகே கைது