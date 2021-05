தேசிய செய்திகள்

2டிஜி கொரோனா மருந்தின் விலை எவ்வளவு? டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + The price of DRDO’s 2DG anti-COVID 19 drug has been kept at Rs 990 per sachet by Dr Reddy’s lab

2டிஜி கொரோனா மருந்தின் விலை எவ்வளவு? டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் நிறுவனம் அறிவிப்பு