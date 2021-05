தேசிய செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலைக்கு பிரதமர் மோடி தான் முழு பொறுப்பு: ராகுல் காந்தி + "||" + The Prime Minister's 'nautanki' is the reason behind the second wave of COVID19 in India.

