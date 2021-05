தேசிய செய்திகள்

யாஸ் புயல் பாதிப்பு: நிவாரண பணிகளுக்கு ரூ.1000 கோடி; பாதிப்புகளை பார்வையிட்ட பின் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Today PM Narendra Modi visited Odisha and West Bengal to review the situation arising out of CycloneYaas

யாஸ் புயல் பாதிப்பு: நிவாரண பணிகளுக்கு ரூ.1000 கோடி; பாதிப்புகளை பார்வையிட்ட பின் பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு