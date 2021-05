மாநில செய்திகள்

13 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு ஜூன் மாதம் முதல் வழங்கப்படும் - தமிழக அரசு + "||" + A package of 13 groceries will be offered from June Government of Tamil Nadu

13 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு ஜூன் மாதம் முதல் வழங்கப்படும் - தமிழக அரசு