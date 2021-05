தேசிய செய்திகள்

நடுவானில் பறந்துகொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமானத்திற்குள் கிடந்த வவ்வால் - விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்கிய விமானி + "||" + Air India flight returns mid-air to Delhi after bat found in plane

நடுவானில் பறந்துகொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமானத்திற்குள் கிடந்த வவ்வால் - விமானத்தை அவசரமாக தரையிறக்கிய விமானி