மாநில செய்திகள்

மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்க மேலும் 41.40 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு + "||" + tngovernment An additional Rs 41.40 crore has been allocated for the purchase of medical equipment

மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்க மேலும் 41.40 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு