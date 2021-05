தேசிய செய்திகள்

டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + India to vaccinate all citizens against Covid-19 by December 2021, says Union minister Javadekar

டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் - மத்திய மந்திரி தகவல்