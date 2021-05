தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு உடனடியாக உதவிகளை வழங்க வேண்டும் - மாநில அரசுகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + For children who have lost parents to Corona need to provide immediate aid Supreme Court order to state governments

