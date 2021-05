உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்து போர்படைகளுடன் கூட்டு ராணுவ ஒத்திகை: இந்தியா, அமீரகம் உள்ளிட்ட 40 நாடுகள் பங்கேற்கிறது + "||" + England Joint military rehearsal with combat forces 40 countries including India and UAE are participating

இங்கிலாந்து போர்படைகளுடன் கூட்டு ராணுவ ஒத்திகை: இந்தியா, அமீரகம் உள்ளிட்ட 40 நாடுகள் பங்கேற்கிறது