சினிமா செய்திகள்

நடிகை சாந்தினி யார் என்றே தெரியாது; ரூ.3 கோடி கேட்டு மிரட்டல்- முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன் + "||" + Actress shandini does not know who she is; Threatening to ask for Rs 3 crore ex Minister Manikandan

நடிகை சாந்தினி யார் என்றே தெரியாது; ரூ.3 கோடி கேட்டு மிரட்டல்- முன்னாள் அமைச்சர் மணிகண்டன்