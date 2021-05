உலக செய்திகள்

மாலி: ஆட்சி கவிழ்ப்பில் ஈடுபட்டவரை இடைக்கால அதிபராக அறிவித்தது நீதிமன்றம் + "||" + Mali: The court declared the person involved in the coup as the interim president

