மாநில செய்திகள்

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் மறைவு; மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் + "||" + Former Vice Chancellor of Anna University Death of Anantha Krishnan MK Stalin's condolences

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் துணைவேந்தர் ஆனந்தகிருஷ்ணன் மறைவு; மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்