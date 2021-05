மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் பெயரில் ரூ.5 லட்சம் வைப்புத்தொகை: ராமதாஸ் வரவேற்பு + "||" + Rs 5 lakh deposit in the name of children who lost their parents due to corona: Ramadas welcome

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளின் பெயரில் ரூ.5 லட்சம் வைப்புத்தொகை: ராமதாஸ் வரவேற்பு