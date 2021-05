மாநில செய்திகள்

லட்சத்தீவில் மத்திய அரசு நியமித்த நிர்வாகியை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் - ப.சிதம்பரம் + "||" + Central government-appointed administrator in Lakshadweep should be sacked immediately - P. Chidambaram

லட்சத்தீவில் மத்திய அரசு நியமித்த நிர்வாகியை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் - ப.சிதம்பரம்